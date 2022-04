Nachdem der Batteriehersteller Varta seinen Aktionären in den vergangenen Monaten nur wenig Grund zur Freude bereitet hat, scheint sich das Unternehmen langsam aber sicher aus der Krise herauszukämpfen. Die Aktie knabberte in der vergangenen Woche schon einmal zaghaft an der 100-Euro-Marke und könnte diese Woche einen neuen Versuch starten, zumal es im Unternehmen nach wie vor stimmt!

Denn nach Umsätzen von 903 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnet Varta für 2022 mit Umsätzen zwischen 950 Millionen und einer Milliarde Euro! Die Gewinnmarge soll weiterhin bei den beeindruckenden rund 30 Prozent liegen. Zur neuen Cash-Cow könnten sich dabei die Akkus für E-Autos entwickeln.

Denn derzeit arbeiten die Ellwanger fieberhaft daran, sich hier Marktanteile zu sichern. CEO Herbert Schein: "Für das zukünftige Wachstum bei kleinen Lithium-Ionen-Zellen sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt. Wir haben zudem ...

