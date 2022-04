Der Start in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche dürfte den DAX zunächst nach unten treiben. Rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex 0,6 Prozent schwächer bei 14.195 Punkten. Die geopolitischen Risiken gepaart mit Rezessionsängsten und Sorgen wegen der politischen Entwicklung in Frankreich lasten auf der Stimmung der Anleger. Am Donnerstag steht mit der Sitzung der EZB zudem ein wichtiger Termin auf der Agenda.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

