News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse zum Wochenstart mit leicht schwächerer Tendenz im Opening. Wie kann man hierzu erste Trades im Markt erfolgreich platzieren? DAX-Vorbereitung am Montag Der DAX-Wochenstart wird leichter erwartet. nachdem wir am Freitag in der Range schlossen, ist die Eröffnung heute zwischen Range und 14000 aus der Vorbörse heraus abzulesen. Damit notiert der Index zwischen zwei Kurslücken und muss sich entscheiden. Er pendelt ...

