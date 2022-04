NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RTL Group nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 62,80 auf 60,74 Euro gesenkt. Mit ihren gekürzten Ergebnisschätzungen je Aktie für europäische Internet- und Medienunternehmen trug Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie den gesenkten Konjunkturerwartungen, dem stagflationären Umfeld, jüngsten Unternehmensaussagen und Wechselkursveränderungen Rechnung. Sie erwartet sinkende Konsensschätzungen für den Gewinn im laufenden Jahr. Das schwächere Konjunkturumfeld dürfte sich im zweiten Halbjahr negativ auf die Marketingbudgets von Werbekunden auswirken, was ihre Abstufungen von ProSiebenSat.1, RTL, WPP und Ströer unterstreiche./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 00:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

LU0061462528