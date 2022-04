Unterföhring (ots) -Das Beste kommt zum Schluss: Das Finale von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" punktet am Sonntag in SAT.1 mit guten 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und holt damit den besten Wert der Staffel. Den Sieg und 50.000 Euro Siegprämie sicherte sich Kandidat Patrick (25) mit einer beeindruckenden Gewichtsabnahme von 94,4 Kilo. Er hat genau 49,32 Prozent seines Startgewichts von 191,4 Kilo abgenommen. Herzlichen Glückwunsch.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 11.04.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5193684