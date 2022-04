SAP Aktie: Verkaufen - Bruch des Seitwärtstrends nach unten!

Chartanalyse der SAP - Aktie



Die SAP Aktie befand sich in einem langfristigen Seitwärtstrendkanal. Am 28.01.2022 hat die Aktie diesen Bereich der Seitwärtsbewegung signifikant d.h. mehr als 3% nach unten verlassen, wodurch ein Verkaufssignal ausgelöst wurde. Dieser Ausbruch hat das Chartbild weiter verschlechtert, denn er deutet auf einen möglichen Trendwechsel hin. Ob die SAP Aktie somit am Beginn einer Abwärtsbewegung steht oder wieder signifikant in den Bereich des Seitwärtstrendkanals gelangt, werden wir für Sie beobachten. Aufgrund des deutlichen Bruchs der Seitwärtsbewegung und den damit verbundenen ungünstigen Aussichten ist die SAP Aktie zur Zeit nur eine Verkaufsposition.