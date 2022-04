DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Macron und Le Pen ziehen in Stichwahl um die Präsidentschaft

Im Kampf um die Präsidentschaft in Frankreich tritt Amtsinhaber Emmanuel Macron wie vor fünf Jahren in einer Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an. Im der ersten Wahlrunde erhielt der pro-europäische Staatschef am Sonntag Hochrechnungen zufolge zwischen 28 und 29,7 Prozent, während Le Pen 23,2 bis 24,7 Prozent auf sich vereinte. Der Ausgang des in zwei Wochen stattfindenden Duells gilt als wegweisend für die Zukunft Europas. Die Wahlbeteiligung war niedriger als 2017. Zwischen 26,2 und 29,1 Prozent der Wähler blieben den Urnen fern, deutlich mehr als vor fünf Jahren (22,2 Prozent), ein Zeichen der wachsenden Unzufriedenheit vieler Franzosen mit ihrer politischen Führung. "Noch ist nichts gewonnen", sagte Macron. Seine Rivalin appellierte an "alle, die nicht für Macron gestimmt haben", sich ihr anzuschließen.

Großbritanniens Wirtschaft wächst im Februar leicht

Großbritanniens Wirtschaft ist im Februar leicht gewachsen. Nach Angaben der Statistikbehörde ONS stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 0,2 Prozent prognostiziert. Der Dienstleistungssektor, insbesondere die verbrauchernahen Dienstleistungen, trugen demnach am meisten zum Wirtschaftswachstum bei. Dies wurde jedoch teilweise durch einen Rückgang der Industrie- und Bautätigkeit ausgeglichen. Im Januar war die Wirtschaft um revidiert 0,7 (vorläufig: 0,8) Prozent gewachsen.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im März um 1,9 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im März deutlich gesunken. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent zurück und lag kalenderbereinigt um 1,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Japans Notenbankchef bestätigt lockere Geldpolitik

Der Präsident der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat die lockere Geldpolitik der japanischen Notenbank bekräftigt, während Zentralbanker weltweit auf geldpolitische Straffung setzen. "Wir werden die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus bis auf Weiteres beobachten und erforderlichenfalls ohne zu zögern zusätzliche Lockerungsmaßnahmen ergreifen", sagte Kuroda bei der Eröffnung einer Sitzung mit Regionalleitern der Zentralbank. Er wiederholte, dass die Bank davon ausgeht, dass die kurz- und langfristigen Zinssätze auf ihrem derzeitigen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden.

China-Autoabsatz fällt wegen Covid-Lockdowns 10,5 Prozent im März

Die Autoverkäufe in China sind im März um mehr als 10 Prozent zurückgegangen. Die Hersteller hatten mit längeren Produktionsunterbrechungen zu kämpfen, nachdem strenge Einschränkungen wegen neuer Covid-19-Ausbrüche die Lieferketten unterbrachen. Die Pkw-Verkäufe gingen im März im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 1,58 Millionen Fahrzeuge zurück, wie der chinesische Herstellerverband China Passenger Car Association am Montag mitteilte. Auch in Quartalssicht ging der Absatz um 4,5 Prozent auf 4,92 Millionen Autos zurück, so der Verband.

Chinas Verbraucherpreise im März mit schnellsten Anstieg seit drei Monaten

Chinas Verbraucherpreise haben im März den schnellsten Anstieg seit drei Monaten verzeichnet. Die Unterbrechung der inländischen Versorgungskette aufgrund der strengen Maßnahmen zur Covid-19-Eindämmung und die steigenden Energiepreise trieben die Inflation in die Höhe. Der chinesische Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Plus von 0,9 Prozent im Februar, wie das Nationale Amt für Statistik mitteilte. Der Anstieg war damit höher als die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen mit 1,2 Prozent erwartet hatten.

Benzin und Diesel in Nachbarstaaten Deutschlands meist deutlich günstiger

Benzin und Diesel sind in dem Nachbarstaaten Deutschlands derzeit deutlich günstiger. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts zahlten Autofahrerinnen und -fahrer in Deutschland am 4. April 2022 im Tagesdurchschnitt 2,06 Euro sowohl für einen Liter Super E5 als auch für einen Liter Diesel. Im Vergleich mit Deutschlands direkten Nachbarstaaten war der Preis für einen Liter Superbenzin der Sorte E5 (bzw. Eurosuper 95) an diesem Tag nur in den Niederlanden (2,11 Euro) und Dänemark (2,09 Euro) höher, während Diesel in den Niederlanden (2,04 Euro) und Dänemark (1,93 Euro) billiger war als in Deutschland.

Weltbank korrigiert Prognose für Ukraine deutlich nach unten

Die Weltbank hat mit dem Fortschreiten des russischen Angriffskriegs ihre Wirtschaftsprognose für die Ukraine deutlich nach unten korrigiert. Die Ökonomen sagten am Sonntag voraus, dass das ukrainische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 45,1 Prozent einbrechen werde - nachdem sie vor einem Monat noch von einem Minus zwischen 10 und 35 Prozent ausgegangen war. Die Wirtschaft des mit internationalen Sanktionen belegten Russland werde um 11,2 Prozent schrumpfen.

Einigung in Fischereistreit zwischen Paris und London offenbar in Sicht

Im Fischereistreit zwischen Frankreich und Großbritannien ist nach den Worten von EU-Fischereikommissar Virginjus Sinkevicius eine Einigung in Sicht. Nach monatelangen Verhandlungen sei es gelungen, die meisten der von französischen Fischern geforderten Lizenzen zum Fang in britischen Gewässern zu erwirken, sagte Sinkevicius der Financial Times in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Kaczynski deutet Verantwortung Russlands für Tod seines Bruders an

Der Vorsitzende der rechtspopulistischen polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, hat am Jahrestag des Todes seines Zwillingsbruders und Staatschefs Lech Kaczynski angedeutet, dass Russland hinter dem Flugzeugabsturz bei Smolensk 2010 stecken könnte. Vor tausenden Menschen sagte Kaczynski am Sonntag vor dem Präsidentenpalast, er habe zur Frage nach der Absturzursache eine "vollständige und verifizierte Antwort von mehreren Quellen, auch aus dem Ausland" vorliegen.

Spiegel erklärt Urlaub kurz nach Flutkatastrophe mit schwieriger Familienlage

Die heutige Bundesfamilienministerin und frühere Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel (Grüne) hat ihre lange Urlaubsreise kurz nach der Flutkatastrophe an der Ahr als "Fehler" bezeichnet und die Hintergründe erläutert. Ihr Mann habe im März 2019 einen Schlaganfall erlitten und danach Stress "unbedingt vermeiden" müssen, sagte sie am Sonntagabend in Berlin. Auch sei die Familie durch die Corona-Pandemie sowie durch Spiegels berufliche Verpflichtungen stark belastet gewesen und habe daher Urlaub gebraucht.

Mexikanischer Präsident gewinnt Referendum über Verbleib im Amt

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat das Referendum über seinen Verbleib im Amt haushoch gewonnen. Nach einer vorläufigen Auszählung des Nationalen Wahlinstituts stimmten am Sonntag 90,3 bis 91,9 Prozent der Wähler für seinen Verbleib im Amt bis 2024. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur zwischen 17 und 18,2 Prozent, womit das Ergebnis rechtlich nicht bindend ist. Dafür wäre eine Beteiligung von 40 Prozent erforderlich gewesen.

CHINA

Verbraucherpreise März +1,5% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März unverändert gg Vormonat

Nahrungsmittelpreise März -1,5% gg Vorjahr

Verbraucherpreise Jan-März +1,1% gg Vorjahr

Erzeugerpreise März +8,3% (PROG: +8,0%) gg Vorjahr

Erzeugerpreise März +1,1% gg Vormonat

Erzeugerpreise Jan-März +8,7% gg Vorjahr

GROßBRITANNIEN

BIP Feb +0,1% gg Vormonat, +9,5% gg Vorjahr

BIP 3 Mon per Feb +1,0% gg Vorquartal, +8,8% gg Vorjahr

Industrieproduktion Feb -0,6% gg Vm; +1,6% gg Vj

Industrieproduktion Feb PROG: +0,2% gg Vm, +2,0% gg Vj

Industrieproduktion Jan rev +0,7% gg Vm, +3,0% gg Vj

Handelsbilanz Feb Defizit 20,6 Mrd GBP

Handelsbilanz Jan revidiert Defizit 23,9 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 26,5 Mrd GBP

Handelsbilanz Feb PROGNOSE: Defizit 23,0 Mrd GBP

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +0,3% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +2,1% gg Vj

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März PROG: +0,5% gg Vm, +2,4% gg Vj

