Die Geldentwertung in den USA (und nicht nur dort) ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die Fed hat zuletzt keinen Zweifel daran gelassen, dass sie den Kampf gegen die enorm steigenden Preisen sehr ernst nimmt. Gemischte Töne kommen nun von Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland."Ich denke, dass es einige Zeit dauern wird, die Inflation zu senken", so Mester im Gespräch mit CBS. "In diesem und im kommenden Jahr wird die Inflation über zwei Prozent bleiben. Aber die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...