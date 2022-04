In 2 Sätzen Aktien sind im Vergleich zu jeder anderen Anlageklasse nach wie vor das beste Mittel zum Vermögensaufbau. Dazu gilt es Aktien von guten Unternehmen zu kaufen und zu halten. Es gibt kein besseres Mittel zum Vermögensaufbau als die Anlage in Aktien. Nicht Gold, nicht Anleihen, nicht Immobilien. Auch wenn die eine oder andere Anlageklasse kurzfristig besser abschneidet als Aktien, beweisen die langfristigen Ergebnisse, dass man in Aktien investieren sollte, wenn man ein großes Vermögen ...

