Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaufschläge an den Kreditmärkten sind Anfang April wieder auf das Niveau von vor dem Kriegsausbruch zurückgefallen, so die Analysten der DekaBank.Das sei bemerkenswert, da sich durch Konjunkturabschwächung, Materialengpässe und teils drastisch gestiegene Einkaufspreise als Kriegsfolge die Geschäftsaussichten für viele Unternehmen vor allem in Europa deutlich eingetrübt haben sollten. Allerdings seien die Spreads zuvor schon kräftig angestiegen, nachdem die sehr hohen Inflationsraten und Inflationserwartungen die Notenbanken zur Änderung ihrer sehr expansiven Kurse gezwungen hätten. Zusammen mit dem allgemeinen Zinsanstieg würden Unternehmensanleihen im bisherigen Jahresverlauf daher deutliche Total Return-Verluste ausweisen. Auf dem spürbar erhöhten Renditeniveau gebe es aber wieder Kaufinteresse, vor allem Neuemissionen seien stark gefragt. (Ausgabe April 2022) (11.04.2022/alc/a/a) ...

