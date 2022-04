DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Großbritannien hat 100 weitere Radpanzer vom Typ Boxer bei deutschen Rüstungsschmieden bestellt. Ein Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll die 100 Boxer-Radpanzer bis zum Jahr 2024 liefern, wie es in einer Mitteilung der beiden Firmen am Montag hieß. Der Großteil der Produktion findet in Großbritannien statt. 2019 hatte London bereits 523 Boxer geordert, nun wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. Bisher stellte das Gemeinschaftsunternehmen insgesamt 1500 Boxer-Panzer für fünf Staaten her, neben Deutschland und Großbritannien waren dies auch die Niederlande, Litauen und Australien./wdw/DP/eas