In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,50%-Anleihe 2020/25 der Noratis AG (WKN A3H2TV) weiterhin als "attraktiv mit positivem Ausblick" und vergeben 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Die Noratis AG agiere in der stabilen und risikoarmen Branche der Wohnbestandsimmobilien. Die risikoaverse Strategie durch Kombination aus Bestandshaltung und Projektentwicklung ergänze diese Stabilität. Es bestehen zum einen planbare und laufende Mieteinnahmen, zum anderen werden durch die Projektentwicklung überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet, so die KFM-Analysten. Des Weiteren werde vom Unternehmen eine nachhaltige Strategie verfolgt, dessen Ziel nicht nur kurzfristige Gewinne aus Immobilienverkäufe seien, sondern langfristige und stabile Rentabilität mit den planbaren Mieteinnahmen. Durch die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS biete die Noratis AG zudem eine größere Transparenz, eine bessere Vergleichbarkeit und sei attraktiver für internationale Investoren, analysieren die KFM-Experten, die in Verbindung mit der Rendite in Höhe von 4,49% p.a. (auf Kursbasis von 103,25% am 07.04.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 11.11.2025) starke 4,5 von 5 möglichen Sternen für die Noratis-Anleihe 2020/25 vergeben.

