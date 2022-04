Langenfeld (Rhld.) (ots) -- Erfolgreicher Markteintritt von Medical Pharma Resource (Medical Pharma) und Beacon Medical Germany mit Beacon I-Hybrid THC 18 - Wappa in Deutschland- Medical Pharma und Beacon Medical Germany vertiefen ihre exklusive Partnerschaft und ermöglichen deutschen Patient:innen weitere Therapiemöglichkeiten mit der neuen Sorte Beacon Indica THC 18 - Sensi Star- Medical Pharma erweitert ihr Sortiment mit der Cannabissorte Bedrocan® 22/1, Dronabinol- und Cannabidiol-KitsDer Markteintritt des ersten exklusiven Produktes aus dem Hause Beacon Medical Germany verläuft für beide Partner außerordentlich gut. Das Beacon I-Hybrid THC 18 - Wappa war bisher in Deutschland nicht verfügbar und wird von den behandelnden Ärzt:innen und Patient:innen aufgrund der einzigartigen Qualität sehr gut nachgefragt.Die Medical Pharma und auch die Beacon Medical Germany setzen auf hohe Qualität und volle Transparenz bei den einzuführenden Cannabisprodukten aus Kanada. Durch die Bereitstellung von aktuellen Terpenanalysen wird den behandelnden Ärzt:innen und vor allem den Patient:innen eine zielgerichtete Therapie ermöglicht.Der nächste wichtige Meilenstein für beide Partner ist der zeitnahe Vertriebsstart mit Beacon Indica THC 18 - Sensi Star aus Kanada. Dieses neue Kultivar aus dem Hause Beacon Medical Germany war ebenfalls bislang in Deutschland nicht verfügbar und wird den behandelnden Ärzt:innen und Patient:innen neue Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stellen.Engin Ates, CEO und Co-Founder von Medical Pharma, erklärt: "Durch unsere langjährigen Erfahrungen und die enge Zusammenarbeit mit der deutschen VIVO-Tochter, Beacon Medical Germany GmbH, wird sichergestellt, dass für Patient:innen in Deutschland neue Qualitätsstandards in der Therapie mit medizinischem Cannabis gesetzt werden. Durch Harvest Medicine, ein patientenzentriertes Netzwerk von medizinischen Cannabis-Kliniken von VIVO, in dem bereits über 150.000 Patientenbesuche betreut wurden, werden wir den behandelnden Ärzt:innen und Patient:innen in Deutschland auch weiterhin neue Therapiemöglichkeiten in Form von Medizinal-Cannabisblüten bereitstellen."Die Medical Pharma wird bis zum Herbst die Produktpalette mit der Sorte Bedrocan® 22/1, Dronabinol- und Cannabidiol-Kits erweitern, um die Behandlungen und Therapien in Deutschland zu unterstützen.Der erfolgreiche Start der Partnerschaft von Medical Pharma Resource GmbH und Beacon Medical Germany GmbH ist der Grundstein für eine lange Zusammenarbeit. Weitere Cannabisprodukte aus dem großen kanadischen Produktportfolio von Beacon werden folgen. Welche Produkte dies im Detail sein werden, bleibt zunächst ein Geheimnis der beiden Unternehmen.Über die Medical Pharma Resource GmbHDie Medical Pharma Resource (Medical Pharma) GmbH wurde Ende des Jahres 2018 mit dem Sitz in Langenfeld gegründet.Das pharmazeutische Unternehmen legt den Fokus auf den Import, Lagerung, Herstellung, Vertrieb und Export von verschreibungspflichtigen medizinischen Cannabisprodukten und Applikatoren.Die Medical Pharma ist ein lizenzierter Arzneimittelgroßhändler nach § 52a des Arzneimittelgesetzes (AMG) und besitzen eine Erlaubnis zum Umgang mit Betäubungsmitteln nach § 3 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG).Die Abnahmeinspektion für die Erteilung der Herstellungserlaubnis gem. § 13 AMG und die Einfuhrerlaubnis gem. § 72 AMG erfolgte bereits durch die verantwortliche Bezirksregierung im Februar 2022.Weitere Informationen finden Sie unter: Medical Pharma Resource (https://www.mp-resource.de/)Über die VIVO Cannabis Inc. und die Beacon Medical GermanyVIVO Cannabis ist für vertrauenswürdige Premium-Cannabisprodukte und -dienstleistungen bekannt. Das Unternehmen verfügt über Produktions- und Verkaufslizenzen von Health Canada und betreibt erstklassige Indoor- und saisonale Airhouse-Anbauanlagen. VIVO verfügt über eine Reihe von Premium-Marken, die jeweils unterschiedliche Kundensegmente ansprechen, darunter Canna Farms , Beacon Medical , Fireside , Lumina und Canadian Bud Collection . Harvest Medicine, das patientenzentrierte, skalierbare Netzwerk von medizinischen Cannabis-Kliniken von VIVO, hat über 150.000 Patientenbesuche betreut. VIVO verfolgt verschiedene Möglichkeiten der Partnerschaft und Produktentwicklung und konzentriert seine internationalen Bemühungen auf Deutschland und Australien.Weitere Informationen finden Sie unter: VIVO Cannabis Inc. (https://www.vivocannabis.com/) und Beacon Medical Germany (https://www.beaconmedical.de)Pressekontakt:PR-Kontakt der Medical Pharma Resource GmbHDr. Daniel König+49 (0) 2173 940 95 91presse(@)mp-resource(.)comOriginal-Content von: Medical Pharma Resource GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162528/5193791