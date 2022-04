Die Zurich Invest AG setzt in ihrem Immobilienportfolio ihren bereits 2010 begonnenen Klimafahrplan fort und steckt gegenwärtig weitere Etappen-Ziele zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2050.Zürich - Die Zurich Invest AG setzt in ihrem Immobilienportfolio ihren bereits 2010 begonnenen Klimafahrplan fort und steckt gegenwärtig weitere Etappen-Ziele zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2050. Weitere Etappenziele formuliert Die Zurich Invest AG setzt ihren Weg in Richtung Klimaneutralität konsequent fort. Nachdem sie seit 2010 den CO2-Ausstoss bereits um mehr als 20 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...