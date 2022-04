Scout24 nach dem Kurssprung: Gehebeltes Renditepotenzial mit (Turbo)-Calls

Die Aktie der im MDAX gelisteten Scout24, die mit der ImmoScout24 die führenden Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien betreibt, entwickelte sich in den vergangenen Monaten - von kräftigen Kursschwankungen begleitet - tendenziell nach unten. Nach einem Übernahmegerücht legte die Aktie am 8.4.22 von 52,36 Euro (Schlusskurs vom 7.4.22) um 17,50 Prozent auf bis zu 61,52 Euro zu und beendete den Handelstag bei 59,52 Euro.

Nach dem Bekanntwerden der Übernahmespekulation bekräftigen Experten mit Kurszielen von bis zu 68 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Scout24-Aktie. Kann die Aktie ihren Kursanstieg in den nächsten Wochen auf 63,20 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am 4.1.22 notierte, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Scout24-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR7L245, wurde beim Aktienkurs von 59,60 Euro mit 0,43 - 0,44 Euro gehandelt.

Gelingt der Scout24-Aktie in spätestens einem Monat ein Anstieg auf 63,20 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,54 Euro (+23 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,046 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,046 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG296A0, wurde beim Aktienkurs von 59,60 Euro mit 0,51 - 0,52 Euro taxiert.

Kann die Scout24-Aktie in nächster Zeit auf 63,20 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,81 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,325 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,325 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH92EU5, wurde beim Aktienkurs von 59,60 Euro mit 0,88 - 0,89 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Scout24-Aktie auf 63,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,18 Euro (+53 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Scout24-Aktien oder von Hebelprodukten auf Scout24-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de