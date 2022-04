Teamviewer-Aktionäre dürften heute regelrecht verzweifeln. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund vier Prozent. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 12,38 EUR. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Teamviewer jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Teamviewer rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund vier Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Auf 11,85 EUR stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Fazit: Teamviewer kommt heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...