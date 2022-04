DGAP-News: TESVOLT GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges



TESVOLT: Markt reagiert auf Situation in der Ukraine - Nachfrage nach Energiespeicherlösungen steigt deutlich



Wittenberg, 11. April 2022 - TESVOLT, einer der weltweiten Technologieführer für Energiespeicherung im gewerblichen und industriellen Umfeld, registriert aktuell eine deutlich gesteigerte Nachfrage bei Lösungen zur Energiespeicherung, die über den langfristigen Wachstumstrend hinausgeht. Im Zusammenhang mit den drastisch steigenden Öl- und Gaspreisen ist der Auftragseingang bei TESVOLT in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen und lag im März 2022 um rund 195 Prozent über dem Vorjahresniveau. Daniel Hannemann, Mitgründer und CEO von TESVOLT: "Die tragischen Ereignisse in der Ukraine haben deutlich gemacht, wie abhängig die Industrie von russischen Öl- und Gaslieferungen ist. Ein signifikanter Sprung im Auftragseingang zeigt uns, dass jetzt immer mehr Unternehmen ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen schnell und dauerhaft reduzieren wollen. Dafür müssen erneuerbare Energien sinnvoll mit dezentralen Speicherlösungen kombiniert werden." Eine erhöhte Nachfrage nach gewerblichen Energiespeicherlösungen gibt es aktuell besonders aus dem westeuropäischen Raum. Vor allem mittelständische Kunden wollen fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien mitsamt passender Speicherlösungen ersetzen. Maßgebliche Faktoren sind die hohen Treibstoffpreise sowie der gegenwärtig beschleunigte Ausbau der Ladeinfrastruktur. Daniel Hannemann: "Erneuerbare Energie effizient zu speichern und zu nutzen ist die wichtigste Voraussetzung um perspektivisch unabhängig von Öl und Gas zu werden - und die ökologisch notwendige Energiewende zu schaffen. Dieser Zusammenhang wurde der europäischen Wirtschaft in den letzten Wochen sehr deutlich aufgezeigt. Unsere Branche ist nun gefordert, diesen Bedarf mit technologisch leistungsfähigen Lösungen schnell und umfassend zu decken. In dieses Ziel investieren wir." Über TESVOLT



Die TESVOLT GmbH hat sich auf Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Das innovative Unternehmen produziert intelligente Lithiumstromspeicher in den Leistungsklassen 30 Kilowattstunden bis mehrere Megawattstunden. Dabei verwendet TESVOLT Hochleistungsbatteriezellen von Samsung SDI. TESVOLT fertigt seine Gewerbespeicherlösungen in Serie in der ersten Gigafactory für gewerbliche Batteriespeicher Europas am Standort Wittenberg und liefert sie in alle Welt. Über 3.000 Speicherprojekte hat TESVOLT bereits weltweit verwirklicht und beschäftigt knapp 150 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, u. a. den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie "Aufsteiger", den Innovationspreis "TOP 100" und den internationalen Award für ländliche Elektrifizierung (ARE). www.tesvolt.com Kontakt



