Nächste Runde Phio Pharmaceuticals (WKN: A2PYB0): Unser spekulativer Community-Liebling knallt regelrecht durch die Decke: Die Aktie ging am Freitag mit einem Plus von sagenhaften 160% bei 2,35 US$ aus dem Nasdaq-Handel. Phio hatte mitten im Börsenhandel positive Studiendaten zu PH-894 präsentiert. Der Krebswirkstoffkandidat gegen solide Tumore basiert auf der selbstliefernden RNAi-Plattform des Unternehmens namens INTASYL und befindet sich noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...