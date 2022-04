Die Aktie von Affimed startet in die Woche mit einem kräftigen Kurssprung. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es fast 20 Prozent nach oben auf 4,83 Euro. Grund für die starke Perfmorance zu Wochenebeginn waren Daten zum am weitesten fortgeschrittenen Projekt AFM13, die das Unternehmen am Wochenende veröffentlich hat.

