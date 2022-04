NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Markterwartungen an den Kochboxenlieferanten seien zu hoch, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell sei schwierig angesichts hoher Rabatte, schnell wieder abwandernder Kunden und der Werbekosten. Eine Lösung wäre ein Fokus auf die Kernklientel, die das Produkt liebe und im Grunde allein für die Entwicklung des operativen Ergebnisses verantwortlich sei./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 18:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 05:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

