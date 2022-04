ACRON oder auch deren Anlageserie HELVETIA kennen in Deutschland nur vereinzelte Investoren. Erstmals bietet der gründerfamiliengeführte Emittent einen Bond auch für deutsche Anleger an - Anlass genug für BondGuide, sich ausführlich mit Peer Bender, dem CEO und Delegierten des Verwaltungsrats der ACRON AG, zu unterhalten. BondGuide: Herr Bender, die ACRON ist noch nicht so vielen Anlegern ein Begriff. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...