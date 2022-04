Fulda (ots) -Steuerberatung ist das Kerngeschäft der hnw-Gruppe und die Passion der Mitarbeiter*innen dieses Unternehmensbereiches. Mit viel Fingerspitzengefühl und fachlich fundiert übernimmt die Kanzlei in Fulda nicht nur die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten ihrer Mandant*innen, sondern unterstützen sie mit individuell abgestimmten steuerlichen Lösungskonzepten.Durch die ganzheitliche Arbeit und die Synergien mit den Experten aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Recht erreichen die Möglichkeiten der Steuerberatung in der Kanzlei ein besonders hohes Level.Aus diesem Grund können die Mandant*innen der hnw-Gruppe (https://www.hnw-fulda.de/) in Fulda ein umfassendes und maßgeschneidertes Beratungsportfolio erwarten, das weit über Lohn- und Gehaltsabrechnungen, oder Jahresabschlüsse hinausgeht.Die Expert*innen helfen den von ihnen betreuten Privatpersonen und Unternehmern, ihre Ziele zu erreichen, und sind an ihrer Seite, wenn es um Finanzierungsfragen oder strategische Wirtschaftlichkeitsentscheidungen geht.Das betrifft auch die Vertretung vor den Finanzbehörden. Eine Aufgabe, der sich die Fuldaer Kanzlei für ihre Mandant*innen in guten wie in schlechten Tagen stellt.Also auch, wenn es um die Stundung von Steuerzahlungen geht, bei Anträgen auf Strom- und Energieerstattung, in Steuerstraf- oder Bußgeldverfahren, oder auch bei der oft unliebsamen Erstellung von Verfahrensdokumentationen zur elektronischen Aufbewahrung.Damit sich Mandant*innen gut beraten und betreut fühlen, setzt die Kanzlei auf hohe Erreichbarkeit. Gerade bei Terminsachen, Problemen und Fragen können so telefonisch und, wenn gewünscht, auch über eine Gesprächsvereinbarung über soziale Medien schnell praktikable Lösungen gefunden werden.Darüber hinaus hat sich die Fuldaer Dependance der hnw-Gruppe auf einige Sonderthemen in der Steuerberatung spezialisiert. Zu ihnen gehören die Existenzgründungsberatung und damit eng verbunden auch die Planung von Umgründungen oder Liquidationen. Hier spielt auch die Unterstützung privater Finanz- und Vermögensplanungen hinein. Gerade in der heutigen Zeit gibt es eine große Nachfrage nach Spezialisten, die in Erbschafts- und Unternehmensnachfolgen eine über Jahrzehnte gewachsene Expertise aufweisen können.Das bisher geschilderte Portfolio aus Beratung und Betreuung reicht den Steuerberatern und ihren Mitarbeiter*innen jedoch nicht aus, um ihrem eigenen Leistungsanspruch gerecht zu werden. Sie ergänzen es um die Begleitung bei Bankgesprächen, um auch hier optimale Ergebnisse für ihre Mandant*innen zu gewährleisten.Das serviceorientierte Denken der Steuerberater bezieht auch die Steuerplanungen und Strategieentwicklungen für die Mandant*innen ein. Zu denen gehören Betriebsprüfungen, steuergutachterliche Tätigkeiten, Sanierungsplanungen und die Beratung bei der optimalen Rechtsform aus steuerrechtlicher Sicht.Damit der Arbeitsablauf reibungslos läuft und es nicht zu Übermittlungsfehlern bei der Datenübertragung zwischen Steuerberatung und Unternehmen kommt, schult die Kanzlei in Fulda auch die Mitarbeiter*innen ihrer Mandant*innen. Im Focus stehen hier buchhalterische und EDV-gestützte Rechnungsfragen.Doch nicht nur hier ist es wichtig, dass gleiche Wissensgrundlagen als Basis für einen gewinnbringenden Austausch vorhanden sind. Da sich steuerrechtliche Belange permanent ändern, ist auch die laufende Information der Mandant*innen für die hnw-Gruppe (https://www.hnw-fulda.de/) in Fulda eine wichtige Selbstverständlichkeit. Mit verschiedenen interessengesteuerten und individuell wählbaren Newslettern aus der hnw-Kanzlei in Fulda bleiben auch sie up-to-date.Pressekontakt:hnw-GruppeSteuerberater - Wirtschaftsprüfer - RechtsanwälteAm Rosengarten 17D-36037 FuldaT: +49 661 10 99 100F: +49 661 10 99 200E: buero@hnw-fulda.deW: www.hnw-fulda.deDIMA.CONCEPTUlmenstr. 30D-36381 Schlüchternsupport@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: hnw-Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161427/5193940