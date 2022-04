Erneuerbare Energien können helfen, sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Das US-Energieministerium hat einen Forschungswettbewerb in den letzten Jahren mit über 3 Millionen US-Dollar dotiert. Mit dem "Waves to Water Prize' zeichnet das US-Energieministerium zusammen mit renommierte Forschungseinrichtungen Projekte aus, die Wellenenergie in kleinen, modularen Anlagen nutzen, um Meerwasser zu entsalzen. Hinter dem Preis stehen neben dem Büro für Wasserkrafttechnologien des US-Energieministeriums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...