11.04.2022 / 11:54

INDUS: Zukauf der H+S-Gruppe erfolgreich abgeschlossen Bergisch Gladbach, 11. April 2022 - Die börsennotierte INDUS Holding AG schließt den Zukauf der Heiber + Schröder Maschinenbau GmbH (H+S) mit dem Closing vom 08. April 2022 erfolgreich ab. Zu H+S mit Sitz in Erkrath gehört auch deren Tochtergesellschaft Heiber Schroeder USA, Inc. (Cary, Illinois). Damit gehört der mittelständische Anbieter von Spezialmaschinen für die Kartonage-Industrie zu 100 Prozent zur INDUS-Gruppe. Mit dem Zukauf hat die Beteiligungsgesellschaft nun 47 Tochtergesellschaften. Zuletzt hatte INDUS auf Tochter-Ebene JST und WIRUS und auf Enkeltochter-Ebene FLACO akquiriert. Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung und -entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. Der Branchenfokus umfasst Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als wachstumsorientierter Finanzinvestor unterstützt INDUS ihre aktuell 47 Beteiligungen mit langfristiger Ausrichtung in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 1,74 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de

