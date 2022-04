Auf den kräftigen Rückschlag im ersten Quartal zeigten die Aktienmärkte eine kräftige Erholung. Über wichtigen Hürden konnten sich die Indizes bisher aber nicht behaupten. Auch wenn die Statistik positiv ausfällt, dürften Anleger in der neuen Woche eher vorsichtig agieren. Der Start in die verkürzte Handelswoche vor Ostern beginnt beim DAX mit Verlusten. Vor den Feiertagen dürfte die Risikobereitschaft ohnehin überschaubar ausfallen. Am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...