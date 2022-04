Einem Bericht der Washington Post zufolge soll Elon Musks Firma SpaceX - anders als bisher dargestellt - gar nicht alle Terminals für das Starlink-Internet in der Ukraine selbst gespendet haben. Demnach gaben die USA wohl Millionen an Steuergeldern dazu. Nach der Invasion russischer Truppen in der Ukraine baten Verantwortliche wie der ukrainische Vizepremier- und Digitalminister Mykhailo Fedorov Elon Musk und dessen Firma SpaceX um Hilfe in Form des Satelliteninternets Starlink. Wenig später meldete Musk Vollzug und die Lieferung von Tausenden Terminals. Aufgrund der zerstörten Infrastruktur ist Starlink mittlerweile ein wichtiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...