Der schwedische Elektroboot-Hersteller X Shore hat in seiner neuen Finanzierungsrunde 50 Millionen US-Dollar eingenommen. Zu den neuen Investoren gehört auch Peter Carlsson, Gründer und CEO des schwedischen Batterieherstellers Northvolt. Mit den Kapital - umgerechnet etwa 45,9 Millionen Euro - will X Shore unter anderem die Produktion in seinem neuen Werk in Nyköping steigern. Neben Northvolt-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...