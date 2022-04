Wiesbaden (ots) -Das medizinische Laborunternehmen und Betreiber mobiler Testcenter InVitaGO mit Hauptsitz in Wiesbaden erweitert über die Osterferienzeit an seinen 42 Standorten bundesweit das Angebot für PCR-Tests und die Kapazitäten für Antigen-Schnelltests mit Reisezertifikat. Olaf Beckord, Chemiker und medizinischer und wissenschaftlicher Leiter der Labore von InVitaGO: "Wir müssen uns in den nächsten Wochen erneut auf Kapazitätsgrenzen in deutschen Laboren einstellen. Die Inzidenzen sind trotz steigender Temperaturen auf Rekordhoch. Hinzu kommt, dass viele in der bevorstehenden Reisezeit die Gefährdung durch SARS-CoV-2 unterschätzen und verharmlosen werden. Deshalb erwarten wir eine weitere Verschärfung der Corona-Situation." Mit einem erhöhten Angebot an allen Standorten und sicheren, komfortablen Testmöglichkeiten in den mobilen Test-Laboren für die Urlaubsreise ins Ausland will InVitaGO seinen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung vor Covid-19 leisten. Zusätzlich bietet das Unternehmen zum Beginn der Osterferien auch PoC-PCR-Tests an, die enorme Genauigkeit mit besonders schneller Befundung verbinden, im Idealfall bereits nach 90 Minuten. Der Bürgertest ist auch nach Inkrafttreten des sogenannten "Basis-Schutz" weiterhin kostenlos, Antigen-Schnelltests mit Zertifikat für internationale Urlaubs- und Geschäftsreisen sind für 34,50 Euro, PCR-Tests ab 69,50 Euro erhältlich.InVitaGO bietet erstklassige Testqualität und verlässliche Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit an allen Standorten, von Wiesbaden bis zum Airport Frankfurt, von Timmendorf bis Dachau. InVitaGO unterscheidet sich von anderen Anbietern bereits durch seinen Ansatz. Christian Howaldt, geschäftsführender Gesellschafter: "Wir sind kein üblicher Testcenter-Betreiber, sondern ein medizinisches Laborunternehmen mit mobiler Logistik, das über geschultes medizinisches Personal verfügt und Bürgern die Möglichkeit gibt, den Corona-Test so komfortabel und angenehm wie möglich zu machen. Keine Wartezeiten, einfache digitale Terminbuchung, Verfügbarkeit auch an Sonn- und Feiertagen und international gültige Zertifikate."www.invitago.euPressekontakt:Deutscher Pressestern®Bierstadter Str. 9 a65189 Wiesbadenwww.deutscher-pressestern.deCaroline WittemannE-Mail: c.wittemann@public-star.deTel.: +49 611 39539-22Original-Content von: InVitaGO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162543/5194055