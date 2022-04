Baden-Baden (ots) -Die einzige Olympia-Medaille von Rad-Legende Tony Martin erzielt einen Mega-Auktionserlös für die Ukraine! Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, wurde das einmalige Sammlerstück für 31.100 Euro versteigert - der Erlös geht ohne Abzüge an die Ukraine-Hilfe von "RTL - Wir helfen Kindern".Tony Martin erschütterte der Krieg in der Ukraine so sehr, dass er sich vom größten Triumph seiner Karriere trennte: Seiner Silbermedaille von den Olympischen Spielen 2012 in London. "Ich schaute, was das Größte ist, das ich geben kann, um das Leid ein bisschen zu lindern. Das ist mehr wert als der sportliche Erfolg", so der Ausnahmesportler. Sein Einsatz hat sich definitiv gelohnt, denn mit dem großartigen Auktionserlös kann nun vielen ukrainischen Kindern geholfen werden.Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5194052