WIETMARSCHEN-LOHNE, Deutschland (ots/PRNewswire) -Pivoton wird Teil der zvoove Group - Konsequenter Ausbau der Marktführerschaft von zvoove auf dem europäischen Markt für Personaldienstleister-Software - Exzellente Perspektive für Kunden und Mitarbeiter von Pivoton.Die zvoove Group schließt sich mit der Pivoton Software B. V. zusammen, einem der größten Anbieter auf dem Markt für Personaldienstleister-Software in den Niederlanden. Dadurch expandiert zvoove mit dem Geschäftsbereich "Software für Personaldienstleister" in ein weiteres europäisches Land. "Die Niederlande sind einer der wichtigsten Märkte für Personaldienstleister weltweit. Der Zusammenschluss hat für uns einen hohen strategischen Wert und baut unsere europäische Marktführerschaft weiter aus", erläutert zvoove CEO Oliver Muhr. "Zeitgleich profitieren unsere Kunden in Deutschland und der Schweiz von der Transaktion, da wir jetzt noch mehr Marktexperten im Personaldienstleisterbereich in Europa haben, die täglich darüber nachdenken, wie wir unseren Kunden zusätzliche Wettbewerbsvorteile durch innovative Software geben können."Pivoton blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte in den Niederlanden zurück und ist eines der führenden Unternehmen im niederländischen Markt für Personaldienstleister-Software. Die SaaS Software Pakete von Pivoton erlaubt es den Kunden schnelle, hocheffiziente und rechtskonforme Prozesse von der Rekrutierung bis zur Abrechnung und Bezahlung von Mitarbeitern zu etablieren, die abgerundet durch weitere Dienstleistungen von Pivoton und dem Ökosystem von Partnerunternehmen erhebliche Wettbewerbsvorteile für die Kunden mit sich bringen. Das Unternehmen steht für Qualität, Effizienz und Innovation. Der Hauptsitz befindet sich in Ede, Niederlande.Als neuste Geschäftseinheit profitiert Pivoton von der Stärke der zvoove Group. "Der Zusammenschluss eröffnet exzellente Perspektiven und neue Möglichkeiten für die Mitarbeiter und Kunden von Pivoton. Das stärkt unsere Position im Markt enorm und wir sind begeistert von dieser Wachstumschance", bekräftigt Pivoton CEO Paul van den Bosch. Pivoton CTO Bart Hemmer ergänzt: "Durch den Schulterschluss mit zvoove können wir jetzt noch mehr investieren und unseren Kunden weitere Wettbewerbsvorteile durch zusätzliche Innovation und Softwareangebote bieten."Über zvooveDie zvoove Group entwickelt und vertreibt innovative Softwarelösungen für die Personal-, Gebäude- und Eventdienstleistung. Das Unternehmen mit rund 330 Mitarbeitenden und über 3.000 Kunden ist aus dem Zusammenschluss von LANDWEHR, rhb, prosoft, BackOffice und Leviy entstanden und an Standorten in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz präsent.