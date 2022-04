HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2828 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, der heute Palfinger zu einer 10-minütigen Arbeitspause überredete, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/05 geht es um die deutsche Sicht der Nehammer-Reise zu Putin ("er fährt wegen der RBI"), eine Bitte an Julia Kistner und Fritz Mostböck und Federn bzgl. voestalpine. Dazu: Heute Ex-Tag bei Andritz, weitere Preise für die RCB und das Aktienturnier, Runde 1. Erwähnt werden: Seasonax-Screener: https://app.seasonax.com/signup Aktienturnier: http://www.boerse-social.com/tournament Palfinger-Pause: ...

