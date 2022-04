MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer werden sich nach Kremlangaben bei ihrem Treffen auf den Krieg in der Ukraine konzentrieren. Es könnten aber auch Fragen der Gaslieferungen besprochen werden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Es handele sich um ein Gespräch hinter verschlossenen Türen.

Nehammer ist der erste Regierungschef eines EU-Landes, der von Putin seit Russlands Einmarsch in die Ukraine vor gut sechs Wochen empfangen wird. Es seien weder Bilder vom Auftakt des Treffens noch Informationen für die Medien von russischer Seite im Anschluss geplant. Greifbare Ergebnisse werden nicht erwartet. Putin will allerdings an diesem Dienstag Fragen von Journalisten beantworten.

"Das Hauptthema ist die Lage der Dinge um die Ukraine. Auf der anderen Seite lässt sich eine Erörterung der Gasangelegenheiten auch nicht ausschließen, weil das Thema für die österreichische Seite ziemlich aktuell ist", sagte Peskow.

Putin hatte angewiesen, dass EU-Länder Lieferungen von russischem Gas nur noch in Rubel bezahlen. Allerdings können die Kunden bei der Gazprombank ein Konto angelegen und dort wie bisher in Dollar und Euro einzahlen. Die Bank konvertiert das Geld in Rubel und überweist es an Gazprom.

Die Umstellung auf Rubel war auch eine Reaktion auf die Sanktionen des Westens wegen Russlands Krieg in der Ukraine. Peskow kritisierte neue Sanktionen der EU als nicht hinnehmbar und illegal./mau/DP/jha