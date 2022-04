Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Auftragseingang mit 8,1 Milliarden Euro verdoppelt - höchster Wert in der Unternehmens-geschichte- Umsatz um knapp 20 % auf 4,9 Milliarden Euro gesteigert - dies entspricht einem neuen Rekord- Das bereinigte EBITDA stieg um fast 23 % auf 294 Millionen Euro- Das bereinigte EBIT stieg um fast 25 % auf 263 Millionen Euro- Umsatz von rund 6,0 Milliarden Euro für das laufende Geschäftsjahr erwartet- Unternehmen strebt bis 2027 ein Umsatzziel von 10,0 Milliarden Euro an und wird den Fokus künftig auf ein schnelleres Wachstum und eine stärkere globale Präsenz legenExyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, konnte erneut Rekordjahreszahlen verbuchen. Dabei wurden alle wesentlichen Finanzziele übertroffen und ein konstant starkes Wachstum erzielt.Exyte unterstützt Kunden in florierenden Märkten, die von Megatrends mit einem starken langfristigen Wachstum geprägt sind, bei der Umsetzung anspruchsvollster technischer Anforderungen. Dazu gehören etwa die Halbleiter-, Batterie-, Biotech- oder Pharmaindustrie sowie Rechenzentren. Als Branchenpionier mit differenziertem technischem Know-how steht Exyte führenden Bluechip-Unternehmen weltweit als verlässlicher Partner zur Seite.Mit einem Rekordumsatz von 4,9 Milliarden Euro - ein Zuwachs von knapp 20 % (2020: 4,1 Mrd. €) - und einem Auftragseingang von 8,1 Milliarden Euro - der bisher höchste in der Unternehmensgeschichte und eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr (2020: 4,1 Mrd. €) - verzeichnete Exyte in allen wichtigen Geschäftssegmenten und Regionen ein deutliches Wachstum. Durch den gestiegenen Umsatz verbesserte sich auch die Profitabilität: Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um fast 23 % auf 294 Millionen Euro (2020: 240 Mio. €) und das bereinigte EBIT um fast 25 % auf 263 Millionen Euro (2020: 213 Mio. €) mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 6,0 % sowie einer bereinigten EBIT-Marge von 5,4 %. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2021 belief sich auf 6,7 Milliarden Euro und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (2020: 3,2 Mrd. €).Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte, sagt: "Wir bieten unseren Kunden effiziente und zuverlässige Lösungen, die auf ihre anspruchsvollen Anforderungen abgestimmt sind und treiben Innovationen in boomenden Branchen voran. Unser Fokus liegt klar auf Industrien, die von Megatrends geprägt sind. Das zahlt sich aus: Exyte profitiert weiterhin vom Boom der Halbleiterbranche und der steigenden Nachfrage nach Produktionsanlagen für die Biotech- und Pharmaindustrie - dies führt zu konstantem und profitablem Wachstum. Mit unseren erfolgreichen aktuellen Projekten und unserer gut gefüllten Projektpipeline haben wir die besten Voraussetzungen, um künftig weiterzuwachsen und neue Rekorde zu brechen."Das größte Geschäftssegment von Exyte, Advanced Technology Facilities, wächst weiter, während das Geschäftssegment Biopharma & Life Sciences ein Rekordumsatzwachstum von über 60 % verzeichnetAdvanced Technology Facilities, mit einem Anteil am Umsatz von mehr als 87 % das größte Segment, verbesserte im Jahr 2021 seinen Umsatz um mehr als 20 % auf 4,2 Milliarden Euro (2020: 3,5 Mrd. €). Aufgrund der anhaltenden Nachfrage im Halbleitersektor konnte sich der Auftragseingang mit knapp 7,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln (2020: 3,4 Mrd. €).Der Umsatz im Geschäftssegment Biopharma & Life Sciences stieg deutlich um mehr als 60 % und erreichte 357 Millionen Euro (2020: 221 Mio. €). Der Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich damit auf über 7 %. Haupttreiber war hier die starke Nachfrage nach biopharmazeutischen Anlagen. Der Auftragseingang erhöhte sich um knapp 12 % auf 492 Millionen Euro (2020: 440 Mio. €).Im Segment Data Centers verdreifachte sich der Auftragseingang beinahe und erreichte 305 Millionen Euro (2020: 107 Mio. €). Dagegen sank der Umsatz leicht auf 180 Millionen Euro (2020: 224 Mio. €), was darauf zurückzuführen war, dass einige Projekte auf 2022 verschoben wurden.EMEA erneut umsatzstärkste Region, APAC verzeichnet größten Zuwachs bei Umsatz und AuftragseingangVon allen Regionen, in denen Exyte tätig ist, machte EMEA mit 2,4 Milliarden Euro knapp 50 % des Gesamtumsatzes aus (2020: 2,4 Mrd. €). In der APAC-Region erhöhte sich der Umsatz deutlich um beinahe 70 % auf 1,7 Milliarden Euro (2020: 1,0 Mrd. €) - was fast 35 % des Gesamtumsatzes entspricht. Der Umsatz in der AMER-Region stieg leicht von 407 Millionen Euro auf 423 Millionen Euro. Der Geschäftsbereich Technology and Services, der zusätzlich zu den Regionen als berichtspflichtiges Segment behandelt wird, verzeichnete einen Umsatzanstieg von knapp 20 % auf 427 Millionen Euro (2020: 356 Mio. €).Es ist uns erneut gelungen, beachtliche Ergebnisse in unseren Geschäftssegmenten und Regionen zu erzielen", so Peter Schönhofer, CFO von Exyte. "Letztes Jahr haben wir unsere geplanten Finanzziele erneut übertroffen: Unser Auftragseingang lag auf einem Rekordhoch und unseren Umsatz konnten wir erneut deutlich steigern. Dank des verbesserten Umsatzes und der laufenden Optimierung und Standardisierung von Prozessen konnten wir auch unsere Profitabilität verbessern und unser bereinigtes EBIT um knapp 25 % steigern. Unser erklärtes Ziel ist es, auch künftig profitabel zu wachsen und unsere Rentabilität noch weiter zu verbessern. Für 2022 planen wir, unseren organischen Umsatz um mehr als 20 % auf einen neuen Rekordwert von rund 6 Milliarden Euro mit einem EBITDA von rund 400 Millionen Euro und einem EBIT von rund 360 Millionen Euro zu erhöhen, das ist jeweils eine Steigerung um über 35 %."Exyte ist weiter auf Wachstumskurs und beabsichtigt, die Umsatzmarke von 10 Milliarden Euro bereits in fünf Jahren zu übertreffen und so die nächste Wachstumsstufe zu erreichen; verschiedene Initiativen sind geplant, um schnelleres, profitables Wachstum zu erzielenDie außergewöhnlichen Ergebnisse von 2021 markieren den Anfang der nächsten Wachstumsstufe in der Unternehmensgeschichte von Exyte. Mit einem klar definierten Kerngeschäft und klar definierten Zielländern verfolgt Exyte ambitionierte Wachstumsziele: Das Unternehmen befindet sich auf dem "Pathway to Ten" und strebt einen Umsatz von rund 6,0 Milliarden Euro im laufenden Jahr sowie 10,0 Milliarden Euro bis 2027 an. Um diesen Wachstumskurs zu beschleunigen, verfolgt Exyte eine Zukunftsagenda, die auf schnelleres profitables Wachstum und dem Ausbau der globalen Präsenz ausgelegt ist. Ziel des Unternehmens ist es, nachhaltig von den langfristigen Trends in seinen Kernbranchen zu profitieren und die nächste Wachstumsstufe zu erreichen - Next Level Exyte. Die Zukunftsagenda beinhaltet die bereits initiierte "Strategy 2025" und kombiniert verschiedene Pläne und Initiativen in mehreren Bereichen:- Realisierung des Wachstumspotenzials und klarer Fokus auf neue Marktanforderungen - besonderes Augenmerk liegt auf der weltweit boomenden Halbleiterfertigung sowie der wachsenden Nachfrage nach Werken für die Batterieherstellung, vor allem in Europa, und die individualisierte Produktion pharmazeutischer und biotechnologischer Erzeugnisse, vor allem im europäischen und US-amerikanischen Markt.- Stärkung der Geschäftsentwicklung und Ausbau der Kundenbeziehungen - ein besonderer Fokus liegt hier auf globalen Großkunden und regionalen Projekten.- Ausbau und Stärkung des Kerngeschäfts durch Akquisitionen - bereits geplant bzw. auf der Agenda sind weitere konkrete Akquisitionsziele.- Ausweitung der globalen Recruiting- und Personalentwicklungsinitiativen in allen Segmenten, um der dynamischen Nachfragesituation gerecht zu werden - nach Aufstockung des Personals um mehr als 50 % im Jahr 2021 sind für 2022 weitere 1.500 bis 2.000 Neueinstellungen geplant; innerhalb der nächsten fünf Jahre soll die Zahl der Angestellten bei 12.000 bis 13.000 liegen.- Ausbau der globalen Präsenz mit dem Ziel, "One Global Company" zu werden - dazu werden wir die Harmonisierung unserer Prozesse, Strukturen und Systeme weltweit weiter vorantreiben."Seit Gründung des Unternehmens haben wir uns darauf konzentriert, Exyte konsequent in einen führenden Player mit klarem Fokus auf innovativen Lösungen in technologieorientierten Schlüsselindustrien auf der ganzen Welt zu transformieren", so Dr. Wolfgang Büchele. "Wir befinden uns auf einem beispiellosen Wachstumskurs: Nach Rekordergebnissen im letzten Jahr und einer beachtlichen, auf gut gefüllten Auftragsbüchern basierenden Dynamik, sind wir auf dem besten Weg, die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Auch künftig werden wir uns auf unsere boomenden Kundenmärkte konzentrieren, unsere globale Präsenz im Einklang mit den Anforderungen unserer Kunden ausbauen und unser Portfolio durch gezielte Fusionen und Übernahmen erweitern. Unsere Zukunftsperspektiven sind exzellent: In fünf Jahren möchten wir die 10-Milliarden-Euro-Umsatzmarke erreichen - als global integriertes, leistungsstarkes und besonders attraktives Unternehmen."Die wichtigsten Finanzkennzahlen auf einen Blick2021 2020 Veränderung2021 vs. 20208,11 Mrd. € 4,05 Mrd. € +100,4 %AuftragseingangUmsatz 4,86 Mrd. € 4,07 Mrd. € +19,6 %Bereinigtes 293,7 Mio. € 239,5 Mio. € +22,6 %EBITDABereinigte 6,0 % 5,9 % +0,1 PPEBITDA-MargeBereinigtes 263,3 Mio. € 212,9 Mio. € +23,7 %EBITBereinigte 5,4 % 5,2 % +0,2 PPEBIT-MargeWeitere Einzelheiten zu unserem Rekordgeschäftsjahr 2021 und den strategischen Plänen für die nächste Wachstumsstufe von Exyte finden Sie auf unserer Landingpage zu den Jahresergebnissen (https://www.exyte.net/annualresults2021) und auf unserem LinkedIn-Account (https://www.linkedin.com/company/exyte-group).Neben unserem Geschäftsbericht finden Sie dort Statements unseres Top-Managements sowie faktenreiche Texte mit anschaulichen Grafiken zu unseren Rekordzahlen.Über ExyteExyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit unserer einzigartigen Expertise, die wir seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickeln, beliefern wir Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Wir schaffen eine bessere Zukunft, indem wir es Schlüsselindustrien ermöglichen, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. adriana.williams@exyte.net
www.exyte.net
Kontakt:
Adriana Williams
Vice President Corporate Communications
& Investor Relations
+49 711 8804 1489
adriana.williams@exyte.net
www.exyte.net