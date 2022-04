Der EuroStoxx 50 hat nach seinen deutlichen Gewinnen zum Wochenschluss wieder an Schwung eingebüsst.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat nach seinen deutlichen Gewinnen zum Wochenschluss wieder an Schwung eingebüsst. Zum Auftakt in die verkürzte Handelswoche vor Ostern gab der Leitindex der Eurozone am Montag geringfügig auf 3855,42 Punkte nach. Sein britisches Pendant FTSE 100 fiel um 0,27 Prozent auf 7648,51 Punkte. Der französische Cac 40 aber legte gegen den Trend um 0,58 Prozent auf 6586...

Den vollständigen Artikel lesen ...