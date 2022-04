In den USA hielten Polizisten ein Fahrzeug des Taxi-Unternehmens Cruise an. Als sie zur Fahrerseite marschierten, um in gewohnter Manier Führerschein und Fahrzeugpapiere zu fordern, bot sich ihnen jedoch ein ungewohntes Bild. Seit Februar setzt General Motors eine Flotte öffentlicher Cruise-Taxis ein, die Passagiere vollständig autonom durch San Francisco kutschieren. Das Unternehmen nutzt die Autos seit 2017, um seine in San Francisco ansässigen Mitarbeiter zu chauffieren, hat aber gerade erst eine Warteliste für die allgemeine Bevölkerung der Stadt eröffnet. Bisher gab es mit dem Dienst nach dem Start auch noch ...

