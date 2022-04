Die Ölpreise sind zu Beginn der Woche deutlich gefallen. Am Markt war von Nachfragesorgen die Rede. Am Montagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,43 US-Dollar. Das waren 2,35 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,45 Dollar auf 95,81 Dollar.Belastet werden die Erdölpreise derzeit vor allem durch die konjunkturelle Lage in China. Dort sorgen seit einiger Zeit scharfe Corona-Beschränkungen für wirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...