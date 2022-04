Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Geldentwertung in den USA (und nicht nur dort) ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die FED habe zuletzt keinen Zweifel daran gelassen, dass sie den Kampf gegen die enorm steigenden Preisen sehr ernst nehme. Gemischte Töne würden nun von Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland kommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...