11.04.2022 / 13:15

USU als Customers' Choice von Kunden für IT Service Management-Lösungen in EMEA anerkannt

Möglingen, 11. April 2022. USU wurde als einziger deutscher Hersteller in den neuen Report Gartner(R) Peer Insights "Voice of the Customer: IT Service Management Tools" aufgenommen. Im Vergleich mit 15 weltweit führenden Herstellern von IT Service Management (ITSM) -Tools hat USU bei der Gesamtbewertung (,Overall Rating') für die EMEA-Region Platz 1 erreicht. Aufgrund der sehr positiven Bewertungen der ITSM-Kunden wurde USU für diese Region mit dem Siegel "Customers' Choice" ausgezeichnet.

Die "Voice of the Customer" ist ein Report, der die Bewertungen von Gartner Peer Insights zu Erkenntnissen für IT-Entscheider zusammenfasst. Diese Kundenperspektive ergänzt zusammen mit den einzelnen detaillierten Bewertungen die Gartner-Analysen und kann eine wichtige Rolle im Kaufprozess von ITSM-Tools spielen, da sie sich auf die direkten Erfahrungen der Peers mit der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung konzentriert. Bewertungskriterien sind die Leistungsfähigkeit des Produkts sowie die Erfahrungen mit dem Vertrieb, bei der Implementierung bzw. Einführung der Software sowie die Support-Leistungen. Nach Meinung der USU-Kunden erreicht USU IT Service Management eine Gesamtbewertung von 4.8 von maximal möglichen 5.0, basierend auf 28 Bewertungen (Stand: Dezember 2021).

Als "wahre Schatzkammer" bezeichnet z.B. ein USU-Kunde aus der Dienstleistungsbranche die Lösung. In der Zusammenfassung der Bewertung heißt es: "USU IT Service Management bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Dadurch sind wir in der Lage, individuelle Prozesse und Workflows zu erstellen. Wenn es für eine spezifische Anforderung keine Standardlösung gibt, lassen sich Eigenentwicklungen leicht integrieren. Das bietet viele Möglichkeiten der Automatisierung."

"Über die ausgezeichnete Kundenbewertung und die Anerkennung als Customers' Choice 2022 freuen wir uns sehr. Denn das Vertrauen und die Zufriedenheit von Kunden muss man sich täglich neu erarbeiten. Daher arbeiten wir intensiv an Innovationen und geben alles dafür, ein Weltklasse-Produkt mit einer herausragenden Kundenerfahrung anzubieten", so Peter Stanjeck, Senior Vice President von USU.

