Zum sechsten Mal in Folge verzichten Tarif- und Verkehrsbünde der Alliance Swiss Pass auf eine allgemeine Tariferhöhung.Bern - Das Reisen im öffentlichen Verkehr (ÖV) wird 2023 nicht teurer. Zum sechsten Mal in Folge verzichten Tarif- und Verkehrsbünde der Alliance Swiss Pass auf eine allgemeine Tariferhöhung. Sie wollen damit die Nachfrage nach Reisen im ÖV wieder ankurbeln. Die ÖV-Branche wolle nach der Pandemie verlorene Kundinnen und Kunden zurückgewinnen, hiess es am Montag in einer Mitteilung von Alliance...

