Am Freitag noch zeigte die Aktie von Home Depot sich so freundlich wie schon lange nicht mehr. Nachdem das Unternehmen einen freundlichen Ausblick auf die nähere Zukunft wagte und unter anderem steigende Marktanteile in Aussicht stellte, konnte der Titel sich an die Spitze des Dow Jones setzen. In der Nacht von Sonntag auf Montag gab es nun aber schon wieder bedenkliche Nachrichten.Ein einem Standort von Home Depot (US4370761029) in San Jose ist demnach offenbar ein Feuer ausgebrochen, das es in sich hatte. Laut Angaben von "CNN" soll der Brand derartige ...

