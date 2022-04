Indus Aktie steht für eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft mit Stand Heute insgesamt 47 Beteiligungen in den Segmenten Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Die INDUS Gruppe (ISIN: DE0006200108) konnte in 2021 insgesamt auf Vor-Corona-Niveau zurückkehren. Einzig im Segment Automotive/Fahrzeugtechnik sah man noch "Zeitbedarf" sich dem Transformationsprozess der Automobilindustrie anzupassen. Folgerichtig reduziert man das Exposure in diesem "schwächeren" Segment. So stellte bei Vorlage der Zahlen 2021 Dr. Johannes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...