Um 11:36 liegt der ATX TR mit -0.21 Prozent im Minus bei 6590 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -16.04% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +2.48% auf 41.4 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.27% auf 6.995 Euro und RBI mit +1.01% auf 11.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14199 ( -0.12%, Ultimo 2021: 15884, -10.61% ytd). Das 11. https://boerse-social.com/tournament by IRW-Press, hier die Achtelfinalbegegnungen. Paarung 1: Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos, Immofinanz besiegte in Runde 1 Uniqa mit 0.00% zu -1.50%.Österreichische Post ( Akt. Indikation: 32,05 /32,10, -1,16%) Immofinanz ( Akt. Indikation: 22,96 /22,98, 0,22%) Paarung 2: Do&Co besiegte in Runde 1 Andritz mit -2.42% zu -4.58%, Evotec besiegte in Runde 1 Frequentis mit -0.32% zu ...

