Der kanadische Internetkonzern Shopify hat am Montag einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 angekündigt. Mit der Maßnahme, die von den Anlegern noch abgesegnet werden muss, will sich Shopify unter anderem einen moderneren Anstrich verpassen, heißt es von Unternehmensseite. An der Börse reagieren die Anleger verhalten auf die Ankündigung, aus gutem Grund. Shopify notiert am Montag im vorbörslichen US-Geschäft 1,5 Prozent fester bei 613 Dollar. Seit Jahresbeginn hat das Papier bislang 56 Prozent an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...