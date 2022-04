Seit der ersten Inbetriebnahme des kabellosen Ladeprojekts Smartroad Gotland im November 2019 hat Electreon das elektrifizierte Straßensystem (ERS) im großen Maßstab mit einem 40-Tonner-E-Lkw und einem kommerziellen E-Bus für die Fahrgastbeförderung erfolgreich unter Beweis gestellt.

Electreon (TASE: ELWS.TA), der führende Anbieter von drahtloser und In-Road-drahtloser Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge (EV), meldet heute die einjährige Verlängerung des Pilotprojekts Smartroad Gotland in Schweden. Das Budget für die Projektverlängerung in Höhe von 2 Mio. Euro (2,17 Mio. US-Dollar) wird von der schwedischen Verkehrsbehörde Trafikverket finanziert und umfasst unter anderem die Umrüstung der bestehenden Anlage auf einer Länge von 400 Metern. Zudem wird Electreon auch den Einsatz des elektrischen Flughafen-Shuttlebusses verlängern. Der Shuttlebus wird weiterhin getestet und steht gleichzeitig für den kommerziellen Verkehr zur Verfügung. Im Sommer 2022 soll er für die Öffentlichkeit verfügbar sein. Regierungsvertreter, gewerbliche Flottenbetreiber und auch Unternehmen, die an dieser Technologie interessiert sind, sind herzlich eingeladen, den Projektstandort zu besuchen und mehr über das Projekt zu erfahren.

Electreon has successfully demonstrated the operation of Electric Road Systems at scale utilizing a 40-ton e-truck and a commercial passenger e-bus. (Photo: Business Wire)

"Das Team von Smartroad Gotland freut sich, dass das Projekt um ein Jahr verlängert wurde und dass es die Möglichkeit hat, die Belastungsfähigkeit unserer kabellosen Ladetechnologie bei schwedischen Witterungsverhältnissen zu beweisen", so Håkan Sundelin, Director für Skandinavien von Electreon und Projektleiter bei Smartroad Gotland. "Das geplante, im großen Maßstab angelegte Pilotprojekt für elektrische Straßen in Schweden sowie der Beschluss der französischen Regierung, Pilotprojekte für Straßen mit integrierter kabelloser Ladeinfrastruktur zu finanzieren, zeigen die hohe Nachfrage nach der Technologie von Electreon in Europa."

Jan Pettersson, Programmmanager für Elektrifizierung bei der schwedischen Verkehrsbehörde Trafikverket, äußerte sich hierzu wie folgt: "Wir sehen der Möglichkeit, das kabellose Laden mit höherer Ladekapazität sowie die Beständigkeit der Straßen zu testen, sehr positiv gestimmt entgegen. Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen freuen wir uns jetzt auch darauf, die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse im größeren Maßstab weiterzugeben."

Electreon wird im Rahmen der Projekterweiterung die Kapazität seiner für die Energieübertragung genutzten Empfänger auf etwa 30 kW erhöhen und eine neue Generation seiner Technologie untersuchen. Auf diese Weise wird sich zeigen, wie die kabellose Ladeinfrastruktur umgerüstet werden kann, um den sich verändernden Anforderungen gerecht zu werden. Electreon wird außerdem unternehmenseigene Softwarefunktionen einsetzen, wie z. B. die Abrechnungsfunktion, mit der das Unternehmen den Fahrzeugabonnenten die Nutzung des elektrifizierten Straßensystems fakturieren kann.

Nach der erfolgten Umrüstung werden der Fernverkehr-E-Lkw und der für die Fahrgastbeförderung genutzte E-Bus, die bei diesem Projekt nun bereits seit einem Jahr die kabellose Ladeinfrastruktur nutzen, weiteren Tests unterzogen. Das schwedische Forschungsinstitut für Straßen- und Verkehrswesen (VTI) wird Dauer- und Belastungstests externer Anbieter durchführen, um zu prüfen, ob die Technologie und die Ladespulen von Electreon nicht durch Straßenbauarbeiten und den Schwerlastkraftwagenverkehr beeinträchtigt werden. Die kabellose Ladetechnologie von Electreon ist auf Zukunftssicherheit ausgelegt. Dieses Projekt wird auf ein Neues beweisen, dass Electreon langfristig hohe Leistungsfähigkeit bei minimalem Wartungsaufwand bietet. Weitere Dauertests der kabellosen Ladetechnologie von Electreon durch Drittanbieter werden derzeit in Deutschland im Rahmen eines von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) geförderten Projekts und in Italien im Rahmen des Projekts "Arena of the Future" durchgeführt.

Die patentierte Technologie von Electreon wurde bereits im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit mit Automobilherstellern wie Renault, Stellantis, Iveco und Volkswagen in zahlreiche Fahrzeuge integriert. Im Februar 2022 gab Electreon bekannt, dass das Unternehmen vom Verkehrsministerium des US-Bundesstaats Michigan den Auftrag für das erste öffentliche elektrifizierte Straßensystem zum kabellosen Laden von Elektrofahrzeugen in den USA erhalten hat. Im November 2021 wurde die kabellose Ladetechnologie von Electreon von TIME als eine der 100 besten Erfindungen des Jahres 2021 ausgezeichnet.

Über Electreon

Electreon ist ein weltweit führender Anbieter von kabellosen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV). Das Unternehmen bietet eine durchgehende Ladeinfrastruktur und Ladedienste, die den Bedürfnissen und Effizienzanforderungen von Flottenbetreibern in den Bereichen Shared-, öffentlicher und gewerblicher Verkehr sowie von Verbrauchern Rechnung tragen. Die proprietäre Induktionstechnologie des Unternehmens lädt Elektrofahrzeuge dynamisch (während der Fahrt) und statisch (während des Stands) schnell und sicher auf, um die Reichweitenproblematik zu beseitigen, die Gesamtkosten für den Besitz eines Elektrofahrzeugs zu senken und die Akkukapazitätsanforderungen zu reduzieren und ist damit eine der ökologisch nachhaltigsten, skalierbarsten und überzeugendsten Ladelösungen, die derzeit verfügbar sind. Gemeinsam mit Städten und Flottenbetreibern arbeitet Electreon an einer CaaS-Plattform (Charging as a Service), die eine kosteneffiziente Elektrifizierung öffentlicher, gewerblicher und autonomer Flotten ermöglicht und so für einen reibungslosen, kontinuierlichen Betrieb sorgt. Weitere Informationen finden Sie unter electreon.com.

