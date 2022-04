Hamburg (ots) -Vier gewinnt ... Oticon! Der dänische Hörgerätehersteller ist und bleibt auf der Erfolgsspur. Das engagierte Team des Unternehmens darf sich gleich über vier Auszeichnungen für herausragende Hörsysteme, eine Marketing- und eine PR-Kampagne freuen. Beim Red Dot Design Award 2022 wurde Oticon mit zwei Awards für das neue pädiatrische Hörsystem Oticon Play PX und das tragbare Ladegerät Oticon SmartCharger geehrt. Zwei Trophäen in Gold räumte das Unternehmen für seine Kampagnen "Ich stehe zu mir. Und meinem Oticon More." und "Auf ein wOHRt mit Ulrike Folkerts" bei den diesjährigen German Stevie® Awards ab - Kampagnen für das weltweit einzigartige Premium-Hörsystem Oticon More, das bereits selbst sechsfach prämiert wurde.Investitionen in innovative Designs, fortschrittliche Technologien und kreatives Marketing zahlen sich aus. In der Kategorie "Medizinische Geräte und Medizintechnik" innerhalb der Disziplin Product Design hat die Jury des Red Dot Design Award Oticons außergewöhnliche Leistungen doppelt honoriert. Die Auszeichnung gilt international als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für exzellentes Design. Ausgezeichnet wurden sowohl der Oticon SmartCharger als auch Oticon Play PX, das als erstes pädakustisches Hörsystem ein mit 12 Millionen realen Klang-Szenen trainiertes Deep Neural Network (DNN) auf Polaris-Plattform nutzt und Kindern und Jugendlichen damit Zugang zur gesamten Klangumgebung bietet. Mit Oticon Play PX, in Deutschland ab Mai 2022 verfügbar, fällt es jungen Hörsystemträgern nachweislich leichter zu hören, zu verstehen, zu lernen, an Gesprächen und am Leben teilzunehmen[1] - für die Entwicklung elementar. Der Oticon SmartCharger ermöglicht Nutzern wiederaufladbarer Modelle von Oticon Play PX, Oticon More und Oticon Zircon obendrein bequemes Laden von unterwegs und einen mobilen Lebensstil. Mehr unter www.oticon.com (http://www.oticon-more.com/).Ein Ansporn, weiterhin viel Energie in die Forschung und Produktentwicklung zu steckenTorben Lindø, Geschäftsführer von Oticon Deutschland, freut sich über den Erfolg: "Das Oticon-Team ist stolz, dass der Einsatz in die Forschung und Produktentwicklung belohnt wurde. Zukunftsweisende Lösungen sind das Ergebnis dieses Engagements. Mit Oticon Play PX möchten wir junge Hörsystemträger in ihrer Entwicklung optimal unterstützen. Insgesamt ist unser wichtigstes Anliegen, die Lebensqualität für Menschen mit unterschiedlichen Hörminderungen deutlich zu verbessern. Es ist uns eine besondere Ehre, dass sich unser neuestes Kinder- und Jugendhörsystem und der SmartCharger in einem so bedeutenden Wettbewerb durchsetzen konnten. Und es spornt uns an, den von uns eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten."Gewinnbringende Partnerschaft mit Ulrike FolkertsQualität zählt für Oticon in jedem Bereich. Auch im Marketing: Zweimal Gold für Oticon Deutschland hieß es bei den German Stevie® Awards. Über 400 Bewerbungen gingen bei dem hochkarätigen, branchenübergreifenden Wirtschaftspreis für deutschsprachige Unternehmen in Europa ein. In der Kategorie "Gesundheit - Gesundheitliche Bildung und Aufklärung" wurde Oticons deutschlandweite Kampagne mit Schauspielerin und Markenbotschafterin Ulrike Folkerts - "Ich stehe zu mir. Und meinem Oticon More." - als beste Marketing-Kampagne des Jahres geehrt. Außerdem wurde "Auf ein wOHRt mit Ulrike Folkerts" als beste PR-Kampagne des Jahres in der Kategorie "Consumer PR für ein bestehendes Produkt" ausgezeichnet. "Diesen Erfolg verdanken wir auch der gewinnbringenden Partnerschaft mit Ulrike Folkerts, die uns seit Herbst 2021 engagiert unterstützt", sagt Sonja Grazia D'Introno, Leiterin Marketing Oticon Deutschland. In der 360-Grad-Awareness-Kampagne "Ich stehe zu mir. Und meinem Oticon More." bekennt sich die Schauspielerin - seit einem Knalltrauma selbst von einer Hörminderung betroffen und überzeugte Oticon More-Trägerin - zu ihrer Hörminderung und ihren Hörsystemen. Unter dem Motto "Auf ein wOHRt" wurde die Kampagne von aufmerksamkeitsstarken PR-Aktivitäten bereichert. Auch Oticon More, das mit sechs internationalen Preisen längst seine ganz eigene Erfolgsgeschichte verzeichnet, nutzt das DNN und bietet Klangwelten in ihrer ganzen Fülle. Dabei erhält das Gehirn alle relevanten Klänge in optimierter Form.[2] Mehr Informationen unter www.oticon-more.de."Ulrike Folkerts und wir sind zu einem starken Team zusammengewachsen", führt Sonja Grazia D'Introno aus. "Unser Ziel: Weg mit den Vorurteilen gegenüber Hörsystemen und her mit ihren Vorteilen. Gutes Hören ist wichtig.Unsere Kampagnen setzen auf Aufklärung, Selbstbewusstsein und Authentizität. Wir sind von unseren Produkten überzeugt und deshalb mit Leidenschaft dabei, diese auf allen Kanälen bekannt zu machen und Fachleuten wie Endkunden näherzubringen. Die Gold-Trophäen sind für mein Team eine Wertschätzung unserer intensiven Arbeit."Über OticonOticon designt und entwickelt seit mehr als 115 Jahren Hörsysteme für Erwachsene und Kinder, deren Gehör geschädigt ist. Als einziger Hörgerätehersteller der Welt verfügt Oticon über ein eigenes Forschungszentrum. Im Dialog mit Nutzern, Wissenschaftlern, Entwicklern und Hörakustikern werden die Oticon Hörsysteme kontinuierlich weiterentwickelt, um passende Lösungen für ihre Kunden zu finden. Das Ziel des dänischen Konzerns ist es, Menschen mit "life-changing technology" zu unterstützen. Oticon ist einer der größten Hörgerätehersteller der Welt und Teil der Demant-Gruppe, in der weltweit über 17.000 Mitarbeiter arbeiten.[1] Gordey, D. & Ng, E. (2021). Oticon Play PX: Supporting Communication, Learning and Inclusion for Children and Teens. Oticon Whitepaper.[2] Man, B. & Ng, E. (2020). BrainHearing - The new perspective. Oticon Whitepaper.