voestalpine befindet sich aktuell in Verhandlungen zum Verkauf von 80 Prozent ihrer Anteile an voestalpine Texas. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, heißt es seitens voestalpine.In Zeiten, in denen viele Stahlproduzenten weltweit beginnen, in Hot Briquetted Iron-Anlagen zu investieren, ist es für die Analysten der Baader Bank dennoch logisch, dass die voestalpine ihr US-Experiment, das seit seinem Start enorme Verluste verursacht hat, beendet. Wichtiger sei der aktuell starke Stahlmarkt. Mittel- bis langfristig sei die Transformation von grünem Stahl der Hauptbereich, den es zu betrachten gilt, meinen die Baader-Experten. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.04.)

