Für 1,7 Milliarden US-Dollar hat die Goldman Sachs Gruppe die niederländische NN Investment Partners von deren Muttergesellschaft NN Group übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit würden die Amerikaner künftig knapp drei Billionen US-Dollar verwalten."Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Anlageplattform zu stellen", erkläre David Solomon, Chairman und Chief Executive Officer von Goldman Sachs, anlässlich des heute bekannt gegebenen Abschlusses der Übernahme von NN Investment Partners durch die Amerikaner. Das bereits 1869 gegründete Finanzinstitut mit Hauptsitz in New York zahle der Muttergesellschaft des niederländischen Investmentmanagers 1,7 Milliarden US-Dollar und erhöhe dafür das von ihm verwaltete Fondsvermögen auf rund 2,8 Billionen US-Dollar.

