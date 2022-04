Frankfurt (www.fondscheck.de) - Unter dem Motto "Jetzt wird's olympisch" hat Citywire Deutschland die "TOP 50 Vermögensverwalter 2021" gekürt, berichten die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Die Verleihung der Awards habe im März dieses Jahres in Köln stattgefunden. Als Sponsor des Awards gratuliere Universal-Investment allen Vermögensverwaltern ganz herzlich, insbesondere ihren zahlreichen ausgezeichneten Fondspartnern: AURETAS family trust, Conservative Concept Portfolio Management, FERI Gruppe, FIDUKA Depotverwaltung, Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung, Hansen & Heinrich, HONESTAS Finanzmanagement, PROAKTIVA, Reich, Doeker & Kollegen, Source For Alpha (S4A), Spiekermann & CO und Bankhaus von der Heydt. (Ausgabe 1/2022) (11.04.2022/fc/n/s) ...

