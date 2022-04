Das Management Committee von I Squared Capital freut sich, die Ernennung von Andreas Moon zum Partner sowie von Chenhua Shen und Enrico Del Prete zu Fund Partners bekannt zu geben. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Partner bei I Squared Capital auf elf. "Ich bin sehr stolz darauf, zum zehnjährigen Jubiläum Teil dieser außergewöhnlichen Gruppe zu sein, deren gemeinsame Talente eine so maßgebliche Rolle beim Erfolg des Unternehmens gespielt haben", sagte Sadek Wahba, Chairman und Managing Partner von I Squared Capital. "Unsere neuen Partner haben dazu beigetragen, I Squared Capital zu einer dynamischen, globalen Plattform mit einem verwalteten Vermögen von über 34 Mrd. US-Dollar und einem vielfältigen Portfolio an Infrastrukturanlagen in aller Welt auszubauen. Sie haben das erforderliche Know-how und die Innovationskraft bewiesen, um unsere langfristige Strategie umzusetzen und das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen."

Das Unternehmen wächst weiterhin rasant, und mit dem kürzlich erfolgten Abschluss des ISQ Global Infrastructure Fund III in Höhe von 15 Mrd. Dollar verfügt I Squared nun über ein verwaltetes Vermögen von über 34 Mrd. Dollar. Mit diesem Wachstum geht ein Bedarf an zusätzlichen Ressourcen im gesamten Unternehmen einher. In den letzten sechs Monaten sind 19 Experten in verschiedenen Gruppen hinzugekommen, darunter zehn im Investitionsteam und neun in anderen Funktionen. Im kommenden Zeitraum werden wir erhebliche Ressourcen hinzufügen, darunter Investmentexperten in den USA, Lateinamerika, Europa und Asien sowie die Credit- und InfraTech-Plattformen, von denen einige in Kürze bekannt gegeben werden.

I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager, der sich auf Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Energie, Verkehr und soziale Infrastruktur in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und unterhält außerdem Büros in Hongkong, London, Neu-Delhi, Singapur und Taipei.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005309/de/

Contacts:

Andreas Moon, Partner und Head of Investor Relations

+1 (786) 693-5739 andreas.moon@isquaredcapital.com