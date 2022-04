Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Auftakt in die verkürzte Oster-Handelswoche läuft bisher alles andere als gut. Der DAX ist klar unter Druck. Und auch an der Wall Street deutet sich ein Start mit deutlich roten Vorzeichen an. Bei den Einzelthemen geht es heute um United Health, Walmart, Dollar General, Twitter, Shopify, Nvidia, Nio, Alibaba und Veru. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.